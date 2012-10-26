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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 09:05 BJT

〔国际油市〕原油期货持稳,市场关注美国飓风威胁

路透东京10月26日电---美国原油期货周五在亚洲盘初持稳于每桶86美元附近;上日上涨,因担心美国东北部可能遭飓风袭击,导致当地炼厂汽油和取暖油减产.

0032GMT,美国11月原油期货CLc1下跌0.02美元,至每桶86.03美元,周四结算价上涨0.32美元,报每桶86.05美元.该期货周五交投于85.92-86.29美元之间,本周料跌4%,创9月23日止当周以来最大周度跌幅.

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