《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--在中国经济发展增速放缓的环境下,产权交易却保持着快速增长态势.来自北京产权交易所最新数据显示,前三季度交易额突破7,000亿,同比增长110.8%.照此态势,全年交易额有望冲击万亿大关.
--面对供应压力剧增的现状,天津房地产交易资金监管中心突发公告称.住房交易网签首付可分两次交纳,首付总金额不能低于总房款的30%.业内分析认为,此举降低了购房者首付筹款压力,对销售市场是一大利好.
**金融时报**
--中国保监会日前公布了今年前9个月保险行业统计数据.值得关注的是,在增长率位居前列的公司中,华夏人寿总资产同比增长73.75%,突破200亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。