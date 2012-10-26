《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日

**上海证券报**

--在中国经济发展增速放缓的环境下,产权交易却保持着快速增长态势.来自北京产权交易所最新数据显示,前三季度交易额突破7,000亿,同比增长110.8%.照此态势,全年交易额有望冲击万亿大关.

--面对供应压力剧增的现状,天津房地产交易资金监管中心突发公告称.住房交易网签首付可分两次交纳,首付总金额不能低于总房款的30%.业内分析认为,此举降低了购房者首付筹款压力,对销售市场是一大利好.

**金融时报**

--中国保监会日前公布了今年前9个月保险行业统计数据.值得关注的是,在增长率位居前列的公司中,华夏人寿总资产同比增长73.75%,突破200亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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