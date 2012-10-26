〔新西兰经济〕新西兰央行总裁支持通胀率目标,浇熄央行干预汇市的传闻

* 政策以控制通胀及维持金融体系健全为主

* 称尽管新西兰元汇率高企,但阻升的干预举措将不会奏效

路透惠灵顿10月26日电---新西兰央行总裁惠勒周五表示,该央行关注于控制通胀,以及维持金融体系健全,这是经济变得更加强劲的先决条件.同时,惠勒浇熄了外界对该央行将采取措施拉低本币汇率的预期.

惠勒是在上任后的首次公开演讲中做出此番表示的,周四新西兰央行连续第13次维持指标利率于纪录低位2.5%不变[ID:nSB2066433].

惠勒称,"物价和金融稳定仍是新西兰央行货币政策和审慎政策的核心目标."上月末惠勒从博拉尔德手中接过新西兰央行总裁一职.

他说,"我国经济年增长率目前在2%左右,如有必要,新西兰央行有降息的空间."但他还补充到,货币政策没有以增长率为目标的责任.

一位分析师称,上述讲话表明,惠勒领导下的央行将不会推出任何令市场感到十分意外的举措.

澳新银行资深分析师Mark Smith称,"他将不会修改货币政策的框架,不会推行量化宽松,也不会发动徒劳的汇率战."

惠勒称,如果可以在不牺牲其他政策目标的情况下,实现较低的汇率,经济将会从中受益;而且尽管下调利率最初可能会拉低汇率,但影响可能不会太久.

惠勒称,"如果我们在没有合理理由的情况下下调利率,一开始汇率可能会下滑,但当降息对通胀的影响变得明显时,汇率随后就会上升."

新西兰元/美元NZD=D4自6月初触及年度低位以来,已累计上涨约10%.

新西兰央行对汇市干预有一套明确的标准,包括干预是否会奏效、汇率是否异常地高、以及市场状况是否合适.惠勒称,上述条件尚未满足.(完)