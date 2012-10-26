〔中国经济〕三季度城镇登记失业率为4.1%,连续第九个季度持平--人社部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月26日电---中国人力资源社会保障部周四公布的数字显示,三季度末时国内城镇登记失业率为4.1%.自2010年第三季度起,该数字连续第九个季度持平,期间季度国内生产总值(GDP)自9.8%的高点降至7.4%的低位.
人社部并称,今年前三季度全国城镇新增就业1,024万人,完成全年900万人目标的114%,下一步将实施更加积极的就业政策.
人社部网站援引发言人尹成基并称,国家各部门正在研究制定收入分配制度改革方案,争取在今年年底之前发布,人社部将按照收入分配改革总体方案的部署,来研究制定工资收入分配制度改革的相关办法和政策.
他并表示,人社部目前已着手推进有关收入分配制度改革的相关工作,比如规范公务员津贴补贴、实施事业单位绩效工资制度和企业单位最低工资制度等.
在延迟退休政策方面,尹成基称,国际通行做法是采取逐步延迟,该部将结合国内外经验和国情,结合养老保险制度的不断完善和就业形势的发展变化进行科学论证,并采纳社会意见建议稳慎推进.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。