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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 09:09 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元兑美元盘初下跌后持稳,澳元横盘整理

路透悉尼/惠灵顿10月26日电---新西兰元兑美元周五持稳,从盘初跌势中反弹;澳元横盘整理,市场静待美国国内生产总值(GDP)初值.

新西兰元兑美元NZD=D4交投于0.8190美元附近,盘初一度下跌0.005美元至低点0.8157,投资者在消化新西兰央行总裁惠勒的首次公开讲话.

新西兰元兑美元的支撑位料在0.8160附近,即50日移动均线切入位;阻力位位于0.8240.

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