〔澳洲个股〕诺贝矿业支持中润收购股权,对Resolute提出的条件有疑虑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼10月26日电---澳洲金矿商诺贝矿业(Noble
Mineral Resources Ltd)(NMG.AX)周五表示,该公司偏爱中国企业中润资源(000506.SZ)收购其股权的计划,而对澳洲同业Resolute Mining Ltd (RSG.AX)提出的收购条件则存有疑虑.
诺贝矿业称,中润上月出价8,500万澳元(8,800万美元)购买该公司42%股份,仍然是符合所有股东最佳利益的方案.
"诺贝矿业对Resolute主动提出的不完全提议,有很多根本性的疑虑,"诺贝矿业董事总经理Wayne Norris在一份声明中称.
"它的方案逊于中润,不像中润有提供资金立刻到位的确定性,相比之下将让公司的负债比率处于较高水平."
Resolute周四称,已与一些诺贝矿业的股东达成协议,拟以换股方式获得略低于20%的诺贝矿业股份,并通过发行两笔可转债向诺贝矿业提供8,500万澳元融资.
诺贝矿业需要资金,用于提高其加纳Bibiani矿的黄金年产量至15万盎司,以及偿还债务.但售股计画面临一些股东的反对,他们不希望股权被中润稀释.
Resolute与诺贝矿业部分股东的协议包括以每12股诺贝矿业股份换取1股Resolute股份.基于周四收盘价,代表诺贝矿业股价每股为0.15澳元.
Norris称,中润入股若遭推迟,"可能不利于诺贝矿业偿还现有债务、以及为持续活动提供资金的能力,".他并敦促股东在公司10月31日召开股东大会时投票支持中润的计划.(完)
--编译 王丽鑫;审校 李婷仪/张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。