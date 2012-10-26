〔澳洲个股〕诺贝矿业支持中润收购股权,对Resolute提出的条件有疑虑

路透悉尼10月26日电---澳洲金矿商诺贝矿业(Noble

Mineral Resources Ltd)(NMG.AX)周五表示,该公司偏爱中国企业中润资源(000506.SZ)收购其股权的计划,而对澳洲同业Resolute Mining Ltd (RSG.AX)提出的收购条件则存有疑虑.

诺贝矿业称,中润上月出价8,500万澳元(8,800万美元)购买该公司42%股份,仍然是符合所有股东最佳利益的方案.

"诺贝矿业对Resolute主动提出的不完全提议,有很多根本性的疑虑,"诺贝矿业董事总经理Wayne Norris在一份声明中称.

"它的方案逊于中润,不像中润有提供资金立刻到位的确定性,相比之下将让公司的负债比率处于较高水平."

Resolute周四称,已与一些诺贝矿业的股东达成协议,拟以换股方式获得略低于20%的诺贝矿业股份,并通过发行两笔可转债向诺贝矿业提供8,500万澳元融资.

诺贝矿业需要资金,用于提高其加纳Bibiani矿的黄金年产量至15万盎司,以及偿还债务.但售股计画面临一些股东的反对,他们不希望股权被中润稀释.

Resolute与诺贝矿业部分股东的协议包括以每12股诺贝矿业股份换取1股Resolute股份.基于周四收盘价,代表诺贝矿业股价每股为0.15澳元.

Norris称,中润入股若遭推迟,"可能不利于诺贝矿业偿还现有债务、以及为持续活动提供资金的能力,".他并敦促股东在公司10月31日召开股东大会时投票支持中润的计划.(完)