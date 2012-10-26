〔日本经济〕9月CPI下滑,日本央行继续承受政策宽松压力(更新版)

(新增分析师评论、图表链接和细节)

* 9月核心CPI同比下跌0.1%,预估为下降0.2%

* 数据让日本央行继续承受放宽政策、结束通缩的压力

* 日本央行料将在10月30日会议上调降经济预估,并放宽政策

路透东京10月26日电---日本9月核心消费者物价连续第五个月同比下滑,表明该国经济仍未摆脱通缩,让日本央行继续背负采取更多措施达成通胀目标的压力.

日本议员正再次呼吁央行在10月30日会议上加大货币刺激力度.近期数据显示,9月出口创下2011年震灾以来最大年降幅,制造商信心也达到2010年初以来最低.同时中日外交摩擦也让身处全球经济放缓中的日本经济受到更多威胁.

9月核心消费者物价同比下滑0.1%,降幅小于0.2%的预估中值,也低于8月0.3%的降幅.

但这主要是反映了能源成本上涨.而扣除食品与能源价格后的核心通胀指数则同比下滑0.6%.后者与美国核心消费者物价指数(CPI)类似.

"汽油价格和电价上涨,让核心CPI下降速度有所放缓.而扣除食品与能源的核心CPI却加速下跌,说明通缩压力还在."第一生命经济研究所主席经济分析师(山鸟)峰义清表示.

"鉴于经济疲软,通缩压力不会缓和,甚至可能还会增强.很难期待价格会像日本央行预计的那样上涨.经济这么疲软,日本央行下周肯定要放宽政策."

参阅相关图表,请点击(link.reuters.com/vef36s)

参阅之前相关报导,请点击[ID:nSB2066291] (完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]