〔国际油市〕全球石油闲置产能上升,但从历史水准来看仍然温和--EIA

路透华盛顿10月25日电---美国政府在一份两月公布一次的报告中表示,除伊朗以外的全球石油闲置产能过去两个月上升,因美国汽油需求减少且中东用于发电的石油使用量下降.

能源资料协会(EIA)表示,9月和10月的闲置产能为每日200万桶,高于之前两个月的180万桶.

闲置产能小幅提升,让奥巴马政府有空间通过针对伊朗石油收入的制裁行动,就备受争议的核计划持续向该国施压.

这份路透在公布前取得的EIA报告,还将7月和8月闲置产能从每日240万桶大幅下修至180万桶,因石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯和阿联酋(阿拉伯联合大公国)的产量被上修.

但闲置产能相比前几年而言相对较少.EIA表示,"从历史的水准来看,闲置产能相当温和."并称2009-2011年日均闲置产能为360万桶,上年9月和10月则为270万桶.

报告显示,虽然需求下降,但伊朗以外的全球产量增加.利比亚、伊拉克和沙特阿拉伯加大生产,美国也持续从庞大的页岩储量中获取更多石油.

EIA表示,沙特阿拉伯过去60日的石油日产量达980万桶,较之前两个月高约10万桶.该国拥有全球多半的闲置产能.(完)