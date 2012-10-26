〔国际油市〕全球石油闲置产能上升,但从历史水准来看仍然温和--EIA

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透华盛顿10月25日电---美国政府在一份两月公布一次的报告中表示,除伊朗以外的全球石油闲置产能过去两个月上升,因美国汽油需求减少且中东用于发电的石油使用量下降.
能源资料协会(EIA)表示,9月和10月的闲置产能为每日200万桶,高于之前两个月的180万桶.
闲置产能小幅提升,让奥巴马政府有空间通过针对伊朗石油收入的制裁行动,就备受争议的核计划持续向该国施压.
这份路透在公布前取得的EIA报告,还将7月和8月闲置产能从每日240万桶大幅下修至180万桶,因石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯和阿联酋(阿拉伯联合大公国)的产量被上修.
但闲置产能相比前几年而言相对较少.EIA表示,"从历史的水准来看,闲置产能相当温和."并称2009-2011年日均闲置产能为360万桶,上年9月和10月则为270万桶.
报告显示,虽然需求下降,但伊朗以外的全球产量增加.利比亚、伊拉克和沙特阿拉伯加大生产,美国也持续从庞大的页岩储量中获取更多石油.
EIA表示,沙特阿拉伯过去60日的石油日产量达980万桶,较之前两个月高约10万桶.该国拥有全球多半的闲置产能.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。