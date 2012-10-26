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中国汇市 | 2012年 10月 26日 星期五 09:45 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元开盘升至6.2380元,再触交易区间上限

路透北京10月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五开盘即再度触及交易区间上限,报6.2380元,为首次突破6.24关口.

"这个也太快了,央行不出来动一动,今天就不用干活了."上海一家股份制银行交易员表示,近期的情况是购汇很少,结汇盘过多.

另一位上海的银行交易员在开盘前就预计,人民币很可能再触及"涨停","昨天好多美元多头没卖掉,大家都想卖美元,没人要啊.但是今天这个中间价,(人民币)明显要涨停."

北京时间09:39,人民币兑美元即期报6.2380元,上日收报6.2417元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3010元,上日中间价为6.3047元.

人民币兑美元即期周四以日间波幅上限6.2417元作收,再创历史新高.近期人民币连续走强后,美元抛盘踊跃,导致人民币扩大日波幅至1%以来首次触及区间上限.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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