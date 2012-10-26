〔中国汇市〕人民币兑美元开盘升至6.2380元,再触交易区间上限

中国汇市：人民币早盘续跌并靠近波动区间底部，“两会”行情料以稳定为主
路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
路透北京10月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五开盘即再度触及交易区间上限,报6.2380元,为首次突破6.24关口.
"这个也太快了,央行不出来动一动,今天就不用干活了."上海一家股份制银行交易员表示,近期的情况是购汇很少,结汇盘过多.
另一位上海的银行交易员在开盘前就预计,人民币很可能再触及"涨停","昨天好多美元多头没卖掉,大家都想卖美元,没人要啊.但是今天这个中间价,(人民币)明显要涨停."
北京时间09:39,人民币兑美元即期报6.2380元,上日收报6.2417元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3010元,上日中间价为6.3047元.
人民币兑美元即期周四以日间波幅上限6.2417元作收,再创历史新高.近期人民币连续走强后,美元抛盘踊跃,导致人民币扩大日波幅至1%以来首次触及区间上限.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
路透上海3月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.15%至94.09；SDR篮子指数微升至96.05，BIS篮子指数微升至95.4 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.78%，SDR篮子指数升0.58%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8809 -11 欧元 7.2536 112 日圆 6.0381 532 港元 0.8864 -0.9 英镑 8
路透上海3月2日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8877元附近，较上日贬值约79点。