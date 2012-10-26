〔中国汇市〕人民币兑美元开盘升至6.2380元,再触交易区间上限

中国汇市：人民币早盘续跌并靠近波动区间底部，“两会”行情料以稳定为主

路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。