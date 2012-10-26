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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 11:42 BJT

〔澳股业绩〕麦格理上半年度净利逊于预期,重申全年获利预计高于上年

路透悉尼10月26日电---麦格理集团(MQG.AX)上半年度净利增长18.4%,增幅不及预期,但重申全年获利预计高于上年.市场疲软损害其业绩.

麦格理公布,上半年净利为3.61亿澳元(3.74亿美元),高于上年同期的3.05亿澳元,但低于分析师预估的3.75亿澳元.

该行重申,预计截至2013年3月的财年获利将优于上年,尽管咨询与证券交易业务仍然承受金融市场动荡的冲击.

麦格理不断裁员以控制成本,员工总数从3月时的14,202减少5.2%,至13,463人.

汤森路透I/B/E/S调查显示,分析师预计麦格理截至2013年3月的财年净利为8.586亿澳元.上财年为7.30亿澳元.(完)

--编译 程琳;审校 李春喜/张涛

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