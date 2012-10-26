〔澳股业绩〕麦格理上半年度净利逊于预期,重申全年获利预计高于上年

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透悉尼10月26日电---麦格理集团(MQG.AX)上半年度净利增长18.4%,增幅不及预期,但重申全年获利预计高于上年.市场疲软损害其业绩.
麦格理公布,上半年净利为3.61亿澳元(3.74亿美元),高于上年同期的3.05亿澳元,但低于分析师预估的3.75亿澳元.
该行重申,预计截至2013年3月的财年获利将优于上年,尽管咨询与证券交易业务仍然承受金融市场动荡的冲击.
麦格理不断裁员以控制成本,员工总数从3月时的14,202减少5.2%,至13,463人.
汤森路透I/B/E/S调查显示,分析师预计麦格理截至2013年3月的财年净利为8.586亿澳元.上财年为7.30亿澳元.(完)
--编译 程琳;审校 李春喜/张涛
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透伦敦3月10日 - 期铜周五上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。
路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 16 - - * 4月 280.9 52 281.7 8 * 5月 276.4 65 277.3 24 * 6月 270.8 201 271.8 19 * 7月 265.5 1067 267.8 106 * 8月 261.7 4506 263.5 702 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G