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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 09:35 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日II

**第一财经日报**

--中国浙江省统计局发布《前三季度浙江经济运行情况及全年走势预测》指出,二、三季度浙江经济增速出现止滑企稳、小幅回升态势.同时指出,企业发展面临较多困难,出现大面积亏损和负增长.

**21世纪经济报 道**

--权威人士透露,先期集中发放2亿元人民币贷款以救尚德电力STP.N燃眉之急后,国家开发银行[CHDB.UL]近期将与尚德电力签署新的战略授信协议.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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