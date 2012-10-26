十年间3.8万亿美元非法流出中国

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月25日电---最新一份报告显示，过去十年3.79万亿美元非法流出中国，如此巨额资金外流或削弱其经济，并破坏稳定。
这样的资金外流正在加速，其中多数来源于腐败、犯罪或逃税。“全球金融诚信”(Global Financial Integrity，简称GFI)在周四的一份报告中称，中国2011年的外流资金为4,720亿美元，相当于国内生产总值的8.3%，高于2000年的2,047亿美元。GFI是一家倡导限制非法资金转移的研究和游说机构。
该组织负责人Raymond Baker表示：“流出中国的非法资金规模相当惊人。没有任何其他发展中或新兴国家的非法资金转移达到如此程度。”
2000-2011年间，中国流失的资金总额远远超过以外商直接投资形式进入中国的数额。
非法资金转移令政府的税收和潜在投资资金受损。GFI称，富者借助逃税更富，如此规模的资金外逃会造成政治上的不稳定。
根据IMF的说法，鉴于其经济规模，中国的税收水平很低。中国政府也承认，腐败和行贿是大问题，并已开始大力整顿。
通过分析报备IMF的贸易伙伴间的进出口价格差异并计算一国资产负债表的不符之处，GFI推算出一国的资金外流数额。
该组织称，2009年，发展中国家整体的非法外流资金为9,030亿美元，其中流失程度最严重的分别是中国、墨西哥、俄罗斯和沙特。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。