十年间3.8万亿美元非法流出中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月25日电---最新一份报告显示，过去十年3.79万亿美元非法流出中国，如此巨额资金外流或削弱其经济，并破坏稳定。

这样的资金外流正在加速，其中多数来源于腐败、犯罪或逃税。“全球金融诚信”(Global Financial Integrity，简称GFI)在周四的一份报告中称，中国2011年的外流资金为4,720亿美元，相当于国内生产总值的8.3%，高于2000年的2,047亿美元。GFI是一家倡导限制非法资金转移的研究和游说机构。

该组织负责人Raymond Baker表示：“流出中国的非法资金规模相当惊人。没有任何其他发展中或新兴国家的非法资金转移达到如此程度。”

2000-2011年间，中国流失的资金总额远远超过以外商直接投资形式进入中国的数额。

非法资金转移令政府的税收和潜在投资资金受损。GFI称，富者借助逃税更富，如此规模的资金外逃会造成政治上的不稳定。

根据IMF的说法，鉴于其经济规模，中国的税收水平很低。中国政府也承认，腐败和行贿是大问题，并已开始大力整顿。

通过分析报备IMF的贸易伙伴间的进出口价格差异并计算一国资产负债表的不符之处，GFI推算出一国的资金外流数额。

该组织称，2009年，发展中国家整体的非法外流资金为9,030亿美元，其中流失程度最严重的分别是中国、墨西哥、俄罗斯和沙特。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：程芳

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