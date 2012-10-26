版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 09:50 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货小跌,但仍有望录得九周来最大周涨幅

路透悉尼10月26日电---美国大豆期货周五小跌,延续昨日疲弱出口数据引发的跌势,但本周仍有望创下九周以来最大单周涨幅.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约SX2下跌0.35%,报每蒲式耳15.58-1/2美元,周四下跌0.4%,为四个交易日来首次下滑.

大豆期货本周可望上涨1.55%,创下8月26日止当周以来的最大周涨幅,因美国农户控制新作大豆的销售步伐.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐