版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 09:51 BJT

〔金属期市〕空头回补推涨伦铜,但本周可能连续第三周下跌

路透上海10月26日电---伦敦期铜周五持稳,中止连续五日跌势.上日期铜跌至六周低位后触发一些空头回补操作,但围绕全球经济力度的忧虑可能限制铜价涨幅.

0111GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3攀升0.2%,至每吨7,831美元.期铜之前五个交易日均下跌,本周或录得2.3%的跌幅,为连跌第三周.

上海期交所主力2月期铜合约SCFc4下滑0.3%至每吨57,030元人民币(9,100美元),周线恐跌2.8%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐