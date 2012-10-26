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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 10:04 BJT

《汇市简讯》澳元/美元陷于1.0330/1.0400的明确区间内盘整

0145GMT * 澳元/美元今日稍早在1.0330之前获得稳健的买盘 * 新西兰元/美元弹升,帮助支撑澳元/美元的走势 * 买卖力量势均力敌,令澳元/美元走势困于1.0330/1.0400区间 * 利差交易需求支撑澳元,但大宗商品和股市表现低迷令澳元承压.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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