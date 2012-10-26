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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 10:23 BJT

〔日本经济〕经济财政担当大臣继续向央行施加放宽政策的压力

路透东京10月26日电---日本国家经济财政担当大臣前原诚司周五表示:

* 必须与日本央行坚定合作来对抗通缩并支持经济

* 最近的经济激励计划可能帮助提升日本实质国内生产总值(GDP)的增长率

* 希望要求日本央行采取有力的宽松货币政策,因央行1%的通胀目标尚未达到

* 日圆大幅升值等外汇过度波动对日本经济有负面影响

* 将在需要时采取果断行动,同时密切关注市场动向.(完)

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