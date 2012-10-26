〔路透基点〕潮惠高速公路寻求逾200亿元人民币贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,广东潮惠高速公路有限公司正寻求逾200亿元人民币(32亿美元)联合贷款,为广东省潮州至惠州高速公路建设提供资金支持.
根据消息人士,贷款期限或将超过20年.
消息人士称,数家大型国有商业银行正在寻求信贷许可,以参加该联贷案.
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.
消息人士称,借款人为广东省高速公路有限公司设立的一家特殊目的实体.
根据大公国际对广东省高速公路有限公司的公开信用评级文件,潮州至惠州高速公路全长243公里,总投资额292.7亿元,建设期间为2011年至2016年.
广东省高速公路有限公司为广东省交通集团所有,今年5月发行了15亿元15年期债券.大公国际对该公司的债券评级为"AAA",公司信用评级为"AA+",评级展望稳定.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。