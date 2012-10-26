〔路透基点〕潮惠高速公路寻求逾200亿元人民币贷款--RLPC

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,广东潮惠高速公路有限公司正寻求逾200亿元人民币(32亿美元)联合贷款,为广东省潮州至惠州高速公路建设提供资金支持.

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.

根据大公国际对广东省高速公路有限公司的公开信用评级文件,潮州至惠州高速公路全长243公里,总投资额292.7亿元,建设期间为2011年至2016年.

广东省高速公路有限公司为广东省交通集团所有,今年5月发行了15亿元15年期债券.大公国际对该公司的债券评级为"AAA",公司信用评级为"AA+",评级展望稳定.(完)