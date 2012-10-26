〔日本经济〕日本内阁批准一项53亿美元经济刺激方案

路透东京10月26日电---日本内阁周五批准一项提供4,226亿日圆(53亿美元)补贴和税收补助的经济刺激方案,将动用预算储备来避免出售新债.

该方案涉及金额与本财年90.3万亿(兆)日圆的国家预算比起来微不足道,显示政府政府增加支出以扶助经济的资源有限.

不过,首相野田佳彦政府还需要获得反对党的投票支持,才能通过一项对预算筹资至关重要的法案,这可能使该刺激政策的前景蒙阴.

由于评级机构忧虑日本未能做出足够努力来抑制债务负担,该国已经遭到一连串信用评级调降的打击.其债务规模为全球最大,为年度经济产值的两倍之多.(完)