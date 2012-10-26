〔日本经济〕日本内阁批准一项53亿美元经济刺激方案

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京10月26日电---日本内阁周五批准一项提供4,226亿日圆(53亿美元)补贴和税收补助的经济刺激方案,将动用预算储备来避免出售新债.
该方案涉及金额与本财年90.3万亿(兆)日圆的国家预算比起来微不足道,显示政府政府增加支出以扶助经济的资源有限.
不过,首相野田佳彦政府还需要获得反对党的投票支持,才能通过一项对预算筹资至关重要的法案,这可能使该刺激政策的前景蒙阴.
由于评级机构忧虑日本未能做出足够努力来抑制债务负担,该国已经遭到一连串信用评级调降的打击.其债务规模为全球最大,为年度经济产值的两倍之多.(完)
--编译 石冠兰; 审校 李春喜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。