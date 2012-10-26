〔路透基点〕香港越秀地产为广州地产项目寻求18亿元贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,香港上市的越秀地产正在为一项住宅地产开发项目寻求18亿元人民币(2.88亿美元)三年期定期贷款.
消息人士称,上海浦东发展银行担任牵头行.中国银行、东亚银行和广州银行寻求参贷.
贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.一位消息人士称,综合收益定价较基准利率高15%.该贷款具有一年的宽限期.
借款人为越秀地产子公司广州城建开发集团有限公司,贷款将由土地及项目本身提供担保.该项目坐落于广州市番禺区.
越秀地产为总部位于香港的越秀集团所有.根据该公司网站,其主要股东广州越秀集团有限公司(广州越秀集团)是隶属广州市人民政府国有资产监督管理委员会管理的国有企业.(完)
--编译 王兴亚;审校 石冠兰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。