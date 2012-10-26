〔路透基点〕香港越秀地产为广州地产项目寻求18亿元贷款--RLPC

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,香港上市的越秀地产正在为一项住宅地产开发项目寻求18亿元人民币(2.88亿美元)三年期定期贷款.

贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.一位消息人士称,综合收益定价较基准利率高15%.该贷款具有一年的宽限期.

借款人为越秀地产子公司广州城建开发集团有限公司,贷款将由土地及项目本身提供担保.该项目坐落于广州市番禺区.

越秀地产为总部位于香港的越秀集团所有.根据该公司网站,其主要股东广州越秀集团有限公司(广州越秀集团)是隶属广州市人民政府国有资产监督管理委员会管理的国有企业.(完)