《中国大宗商品综述》经济转暖迹象或夯实工业品期货底部,但回升格局难确立

作者 李文科

路透北京10月26日电---工业品一般与宏观经济相关性更为紧密.中国近期披露的一系列数据传递出经济转暖的信号,或为国内工业品期货夯实底部.

不过市场人士称,螺纹钢和焦炭在9月份有一波不小的反弹,已部分收复此前因经济硬着陆担忧而过分下跌的幅度,而受制于工业品基本面难以在短期内逆转供应过剩的局面,回升态势难以确立.

从本月初公布的制造业采购经理人指数(PMI)的回升,到煤炭钢材价格连续数周上涨,中国表观石油需求升至纪录高位,再到10月中旬公布的发电量同比和环比正增长,位居全球前列的大宗商品消费国--中国的经济运行正出现一些积极变化,为大宗商品投资者增添信心.

"对于有色、农产品以及贵金属,之前坚定地觉得年内就是要做空,但最近的形势让我这个判断有所改变,年内似乎震荡的机率更高."上海一位纯期货投资公司的投资总监称.

基于上述判断,他在周初毅然平掉了此前建立的部分空头仓位,冀望行情更为明朗时再择机建仓.

而市场不乏更乐观的观点,上海中期的最新报告指出,中国经济阶段性低点已基本显现,工业品期货年内弱势反弹将是大概率事件,尤其是定价权在国内的品种,如股指、螺纹和焦炭将有好的表现,其中,股指可能充当期市的领头羊.

但寄望工业品期货就此回升或许还并不现实.浙商期货北京营业部总经理路易坦言,大多数期货品种都是全球定价,国内宏观和部分行业的偏暖数据对期价的影响目前看还比较有限.

他并认为,即使是如螺纹钢和焦炭等部分定价权在国内的工业品期货,受其基本面供应压力过重亦难有反弹,"不过,可以确定的是这些品种(螺纹钢和焦炭等)大跌是跌不了了,横向调整的可能性增加了."

**漫长的调整期**

虽然11月初的美国大选和中国十八大召开或给大宗商品市场带来巨大不确定性,但中国宏观经济和行业数据向好仍给部分工业品期货上了一道"保险".

不过市场人士坦言,保险的意义在于今年以来不死不活的工业品期货可能没有大幅下跌的空间,但上涨的空间现在也看不到,除非供求关系发生逆转.

考虑到中国工业品期货所在行业的产能过剩状况严重且国家优化结构的思路不变,未来工业品的总需求是一个下滑的趋势,那么供需逆转就变得更为艰难,时间亦更为漫长.

"整个10月的国内期市行情可能都是波澜不惊,...工业品期货会进入漫长的熊市,这个调整期会相当长."路易称.

他并解释称,具体到期货行情上,可能工业品期货未来展现的更多是"钝刀子割肉"的行情,上下都没有太大空间,交易机会更是难以觅得.

北京一期货投资机构的交易人士亦强调,好的数据稳住的是投资者的信心,但真的出现趋势性的行情必须要等着这些工业行业发生结构性的变化,也就是看这个"良币驱逐劣币"的过程何时能够完成.

"病去如抽丝,这个过程不会快."该交易人士感叹.

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