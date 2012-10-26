〔中国个股〕恒逸石化获文莱壳牌15年原油供应,保障其石化项目原料

路透上海10月26日电---中国恒逸石化股份有限公司(000703.SZ)周五公告称,已与荷兰皇家壳牌集团(RDSa.L)旗下文莱壳牌公司签约,后者将向恒逸石化每年供应275万吨原油,期限15年,这令恒逸在文莱当地拟建的投资逾40亿美元的石化项目原料得到一定保障.

文莱壳牌石油公司是壳牌集团和文莱政府股权各半的合资公司,其拥有文莱近万平方公里的石油和天然气的勘探和开采权,以及原油的精炼和销售权,基本控制了文莱的石油工业.

公告显示,文莱壳牌每一年度向恒逸石化供油2,007.5万桶原油,每批供应量为30-60万桶,每批供油价格按前1个月文莱壳牌石油公司向其他长期供应客户所供原油实际价格的加权平均值确定.当然,该供油协议的先决条件是恒逸方面从相关政府部门获得石化项目的批复等,目前该项目尚在政府审批过程中.

恒逸石化4月曾公告称,拟在文莱投资建设石油化工项目,第一期投资额约为42.92亿美元,产成品正是公司所需的原材料对二甲苯(PX)、苯以及汽油、柴油和煤油等油品.项目建设所需资金,其中30%通过公司自筹方式解决,剩余70%通过银行贷款或其他融资渠道解决.

该项目主要建设800万吨/年炼化装置,以及相应的原油、成品油码头、电站等配套工程,建成后主要产品的年产能为PX150万吨、苯50万吨、柴油150万吨、汽油40万吨、航空煤油100万吨、轻石脑油150万吨,年营业额预计为100亿美元.

因石化化纤产品低迷,公司前三季净利同比下降80%,仅3.76亿元人民币;基本每股收益0.33元.预计全年净利达3.85-5.75亿元,同比下降70.05%-79.94%.

恒逸石化周五早盘报11.68元,跌0.28元,或2.34%.(完)