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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 11:38 BJT

〔欧洲金融〕ECB购债计划等因素帮助西班牙主权债重获外资青睐

路透伦敦10月25日电---欧洲央行(ECB)的购债计划、西班牙的改革努力以及全球货币宽松环境,正在吸引外国投资者重新选择西班牙主权债券,尤其是短债.

有了欧洲央行这个后盾,投资者正在放心寻求收益率(殖利率).

"(在欧元区非核心国家的公债中),西班牙是我的最爱,因为有各种保障,风险回报最好."Elke Speidel-Walz说.他在德意志银行私人财富管理部担任德国首席投资策略师.

据西班牙财政部主管Inigo Fernandez de Mesa,在近期标债中,外国投资者所占比重可能高达到了80%.

周三他接受路透采访时说,"基本上,每次标债都有超过50%的购买是来自国际上的初级交易商,有时达到80%…买兴浓厚."

当然,西班牙仍需推进结构性改革,创造一个能使债券收益率全面回归正常的长期环境.

今年前八个月,随着对西班牙步希腊后尘濒临破产的担忧加剧,外资在五年期与10年期西班牙公债持仓中所占比重降至了33.86%.西班牙财政部数据显示,去年这个比重是51.5%,2010年曾达到创纪录的54.7%.

但一些大型基金已开始回归,尤其是9月初欧洲央行德拉吉宣布无上限的购债计划之后.

汤森路透理柏的数据显示,在截至9月底的三个月间,全球最大资产管理公司贝莱德旗下数支基金大举增持西班牙公债,表明投资者对西班牙的看法明显改善.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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