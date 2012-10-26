〔路透调查〕主要国家公债收益率料在2013年上升,但涨幅有限

路透伦敦10月25日电---周四发布的路透调查显示,主要国家的公债收益率料将在未来一年里略微上涨,因为投资者对于2013年全球经济前景的疑虑增加,这将支撑市场对低风险资产的需求.

路透10月调查访问了49位公债分析师和经济学家,前景展望与一个月前的调查结果变化不大.

美国、德国和英国的10年期公债收益率料都将在未来一年触及2.0%或更高水准.US10YT=RRDE10YT=RRGB10YT=RR

10年期日本公债收益率JP10YT=RR预计在未来一年里仅交投于1.0%,为八年来针对日债收益率调查得出的最低预估值.

分析师预期10年期美债收益率在三个月后将从目前的约1.82%降至1.75%,但未来12个月料升向2.2%,该预测与9月调查大体一致.

"坚韧的消费支出增长和上升的通胀预期将令10年期美债收益率在未来一段时期走势更陡峭,"Bank of the West首席分析师Scott Anderson说道,"但央行的持续干预仍将令收益率涨幅受限."

调查预估中值还显示,美联储(FED)第三轮量化宽松举措(QE3)料最终支出8,800亿美元,前次调查预估规模为8,000亿美元.

10年期德债收益率料也将以同样的步伐攀升,前提是欧元区主权债务危机不会较当前情势严重恶化.分析师预期10年期德债收益率将在未来一年从当前的约1.6%升至2.0%.

此次调查是在英国第三季国内生产总值(GDP)报告出炉前进行的.英国第三季GDP较前季增长1.0%,超过预估的增长0.6%.不过,分析师认为英国第四季经济增长料迟滞,且之后也不会有强劲增幅.

虽然最新的经济数据令英国央行扩大量化宽松政策的预期降温,但仍有很多因素暗示英国公债收益率仅会缓慢小幅上升.

日本经济疲弱不振,因国内需求不振且中国经济放缓.日本公债收益率料将维持在低位,未来一年内料仅升至1.0%,周四交投水准约为0.79%.(完)