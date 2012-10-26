〔日本经济〕央行料将放松政策,将资产购买规模扩大10万亿日圆

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 日本央行10月30日召开政策会议,预计0330-0530GMT公布决议
* 或将增加资产购买规模,主要是日本公债
* 增幅略有可能超过10万亿日圆
* 或就维持超宽松政策给出更有力的承诺
* 或调降经济预估
路透东京10月25日电---消息人士称,日本央行下周料通过扩展资产购买计划放松货币政策,并可能更坚定的承诺,将继续向经济注资,直到达到1%的通胀率目标,因出口下滑令采取更大胆措施支持经济的压力增大.
央行委员普遍同意10月30日需要连续第二个月扩展激励措施,最可能的选项是将资产购买和贷款计划增加至少10万亿日圆.
消息人士称,增加部分最可能用于购买公债,不过也可能少量增加上市交易基金(ETF)和房地产投资信托(REIT)的购买.
路透访问的12名分析师全部预计日本央行下周将放松政策,8名预计增加购买资产10万亿日圆.
"鉴于经济局势,日本央行可能放松政策,"瑞穗总合研究所资深分析师Yasuo Yamamoto称.
"央行可能下调经济评估,于是采取该举措就有了合理理由,那就是经济放缓,摆脱通缩更加艰难."
若日本央行下周真的放松政策,将是2003年以来该央行首次连续两个月调整政策.
央行委员还考虑通过采取额外措施来使市场影响最大化,例如暗示准备无限量购买债券,或更坚定的承诺将继续注资,直到实现1%的通胀目标.
一些央行人士也青睐扩展针对有增长潜力部门的贷款项目.
日本央行略有可能将资产购买计划增加20亿日圆,像部分政府官员要求的那样.不过很多央行人士反对这样做,因担心会让市场觉得央行在大举印钞为政府债务埋单.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。