〔日本经济〕央行料将放松政策,将资产购买规模扩大10万亿日圆

* 日本央行10月30日召开政策会议,预计0330-0530GMT公布决议

* 或将增加资产购买规模,主要是日本公债

* 增幅略有可能超过10万亿日圆

* 或就维持超宽松政策给出更有力的承诺

* 或调降经济预估

路透东京10月25日电---消息人士称,日本央行下周料通过扩展资产购买计划放松货币政策,并可能更坚定的承诺,将继续向经济注资,直到达到1%的通胀率目标,因出口下滑令采取更大胆措施支持经济的压力增大.

央行委员普遍同意10月30日需要连续第二个月扩展激励措施,最可能的选项是将资产购买和贷款计划增加至少10万亿日圆.

消息人士称,增加部分最可能用于购买公债,不过也可能少量增加上市交易基金(ETF)和房地产投资信托(REIT)的购买.

路透访问的12名分析师全部预计日本央行下周将放松政策,8名预计增加购买资产10万亿日圆.

"鉴于经济局势,日本央行可能放松政策,"瑞穗总合研究所资深分析师Yasuo Yamamoto称.

"央行可能下调经济评估,于是采取该举措就有了合理理由,那就是经济放缓,摆脱通缩更加艰难."

若日本央行下周真的放松政策,将是2003年以来该央行首次连续两个月调整政策.

央行委员还考虑通过采取额外措施来使市场影响最大化,例如暗示准备无限量购买债券,或更坚定的承诺将继续注资,直到实现1%的通胀目标.

一些央行人士也青睐扩展针对有增长潜力部门的贷款项目.

日本央行略有可能将资产购买计划增加20亿日圆,像部分政府官员要求的那样.不过很多央行人士反对这样做,因担心会让市场觉得央行在大举印钞为政府债务埋单.(完)