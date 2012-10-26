〔路透基点〕中租迪和(BVI)三年期贷款规模提高至1.1亿美元--RLPC

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,中租迪和(BVI)有限公司三年期贷款规模已从最初的目标1亿美元提高至1.1亿美元.

该贷款案的牵头行、簿记行与代理行台湾土地银行承贷3,000万美元.另外三家牵头行第一商业银行、华南银行和瑞穗实业银行分别承贷2,000万美元.

中国输出入银行、兆丰国际商业银行和永丰银行为参与行,分别承贷800万美元、700万美元和500万美元.

贷款协议于10月24日签署.

正如此前所报导的,是次贷款由借款人的母公司--中租迪和股份有限公司提供担保,利差为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.借款人将支付台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor间超过35基点的利差部分.

牵头行将获得151.7基点的综合收益,费用为45基点.

该笔贷款有1.5年的宽限期,此后将在四个半年内不等额分批偿还,平均年限为2.7年.

所筹资金将作为经营资本.

借款人曾在2011年8月获得1亿美元三年期贷款,利差为Libor加码100基点.(完)