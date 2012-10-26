〔路透基点〕中租迪和(BVI)三年期贷款规模提高至1.1亿美元--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,中租迪和(BVI)有限公司三年期贷款规模已从最初的目标1亿美元提高至1.1亿美元.
该贷款案的牵头行、簿记行与代理行台湾土地银行承贷3,000万美元.另外三家牵头行第一商业银行、华南银行和瑞穗实业银行分别承贷2,000万美元.
中国输出入银行、兆丰国际商业银行和永丰银行为参与行,分别承贷800万美元、700万美元和500万美元.
贷款协议于10月24日签署.
正如此前所报导的,是次贷款由借款人的母公司--中租迪和股份有限公司提供担保,利差为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.借款人将支付台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor间超过35基点的利差部分.
牵头行将获得151.7基点的综合收益,费用为45基点.
该笔贷款有1.5年的宽限期,此后将在四个半年内不等额分批偿还,平均年限为2.7年.
所筹资金将作为经营资本.
借款人曾在2011年8月获得1亿美元三年期贷款,利差为Libor加码100基点.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。