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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 11:07 BJT

〔路透基点〕北京华贸中心寻求银行加入5亿美元境外再融资贷款--RLPC

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导,北京华贸中心正在寻求银行加入5亿美元三年期境外贷款,为其2010年获得的贷款进行再融资.

消息人士称,澳新银行(澳盛银行,ANZ)担任牵头行,私募股权公司Asuka DBJ Partners为发起人.

2010年贷款的借款人为特殊目的实体RCA01.

华贸中心坐落于北京市中央商务区.

根据Asuka DBJ Partners的网站,该公司由日本政策投资银行(DBJ)与日本独立投资管理公司AsukaAsset Management共同组建.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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