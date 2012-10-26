〔路透基点〕北京华贸中心寻求银行加入5亿美元境外再融资贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导,北京华贸中心正在寻求银行加入5亿美元三年期境外贷款,为其2010年获得的贷款进行再融资.
消息人士称,澳新银行(澳盛银行,ANZ)担任牵头行,私募股权公司Asuka DBJ Partners为发起人.
2010年贷款的借款人为特殊目的实体RCA01.
华贸中心坐落于北京市中央商务区.
根据Asuka DBJ Partners的网站,该公司由日本政策投资银行(DBJ)与日本独立投资管理公司AsukaAsset Management共同组建.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。