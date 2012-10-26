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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 11:02 BJT

〔日本债市〕10年期日债价格下跌,宽松政策预期推动较短期日债价格上涨

路透东京10月26日电---指标日本公债收益率(殖利率)周五小幅上涨,而期限较短的五年期公债收益率下滑,受助于市场强烈预计,日本央行下周将进一步放松货币政策.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC上涨0.5个基点,报0.780%,而10年期日债期货2JGBv1早盘持平于144.04,仅略高于5日移动均线切入位144.03.

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