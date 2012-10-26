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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 11:52 BJT

〔中国能源〕2015年天然气消费量将达2,300亿立方米,近两倍于去年--能源局

路透北京10月26日电---中国国家能源局局长刘铁男近日表示,天然气发展"十二五

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