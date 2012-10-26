〔路透基点〕阿里巴巴10亿美元贷款案有2,500万美元流入二级市场--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,阿里巴巴集团的10亿美元四年期贷款近期有2,500万美元流入二级市场,价格约为面值的99%.最初贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点.
该笔贷款在初级市场参贷行包括澳新银行(澳盛银行,ANZ)、巴克莱、花旗、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利.
8月时,阿里巴巴的10亿美元三年期定期贷款案有1,500万美元流入二级市场,价格为面值的98%.该笔贷款平均期限为2.5年,利率为LIBOR加码450个基点.在初级市场中,贷款支付的最高先付费用为300个基点.
上述三年期贷款为30亿美元贷款案的一部分,有19家银行参与,包括原定的六家牵头行和簿记行:澳新银行、瑞信、星展银行、德意志银行、汇丰和瑞穗实业银行.贷款协议还包括另一部分20亿美元的12个月期过桥贷款.(完)
--编译 王兴亚;审校 李婷仪/孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。