〔路透基点〕阿里巴巴10亿美元贷款案有2,500万美元流入二级市场--RLPC

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,阿里巴巴集团的10亿美元四年期贷款近期有2,500万美元流入二级市场,价格约为面值的99%.最初贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点.

该笔贷款在初级市场参贷行包括澳新银行(澳盛银行,ANZ)、巴克莱、花旗、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利.

8月时,阿里巴巴的10亿美元三年期定期贷款案有1,500万美元流入二级市场,价格为面值的98%.该笔贷款平均期限为2.5年,利率为LIBOR加码450个基点.在初级市场中,贷款支付的最高先付费用为300个基点.

上述三年期贷款为30亿美元贷款案的一部分,有19家银行参与,包括原定的六家牵头行和簿记行:澳新银行、瑞信、星展银行、德意志银行、汇丰和瑞穗实业银行.贷款协议还包括另一部分20亿美元的12个月期过桥贷款.(完)