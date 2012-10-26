〔新债招标〕中国进出口行两期固息债中标结果接近预期,配置需求平稳(更新版)

中港个股：卡塔尔投资局上周五减持农行H股，涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
(新增交易员评论和更多细节)
* 进出口行两期债中标结果接近预期
* 一年品种稍高于二级,因短期资金面紧张
* 投标倍数尚可,显示利率债需求仍较稳定
路透上海10月26日电---中国进出口银行周五招标发行的两期固息债,中标结果均接近市场预期,其中一年期品种利率稍高于二级市场水平,因受短期资金面较为紧张推动.
不过市场人士指出,两期债的投标倍数均不低,显示利率债的配置需求仍平稳.年底渐行渐近,利率债的供给可能逐渐减少,机构亦不会轻易放弃配置的机会.
"需求还可以,这个(中标)水平差不多,一年的高一些,资金比较紧,也是正常的,"北京一银行交易员称.
业内人士稍早透露,进出口银行上午在银行间债市招标发行的一年期固息金融债,中标利率3.35%,此前预测均值为3.33%;同时招标的三年期固息增发债中标收益率3.8036%,此前预测均值为3.79%.
业内人士并透露,一年固息债首场投标倍数为2.25倍,三年增发债首场投标倍数1.93倍.
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率3.3141%,三年期品种最新收益率3.8131%.
上述债为进出口行今年第18和19期金融债,其中19期为今年第16期三年固息债的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率3.72%.
具体条款如下:
第18期 第19期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 至多50亿元 至多80亿元
期限/计息方式 一年/固息 三年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月1日 10月23日/11月6日
发行期 10月26日-11月1日 10月29日至11月6日
上市日 11月5日 11月12日
基本承销额 无 无
增发债票面利率 无 3.72%
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
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