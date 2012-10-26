〔中国货币市场〕七天回购利率略涨隔夜反弹,资金更紧低利率有行无市

路透上海10月26日电---中国银行间资金市场周五早盘七天加权回购利率小跌后转略涨,隔夜品种则反弹近50个基点(bp).交易员称,今日资金供不应求态势较上日更为加剧,因此虽然回购价格"较低",但多数机构根本无法以此成交,截至目前累计成交金额极少.

交易员并指出,现在还不清楚七天回购如此低开盘利率的成因,但如果没有新的流动性改善因素出现,未来回购利率续涨可能性较大.

早盘七天期回购以3.35%价格开盘,至北京时间11:08,加权利率已缓升至3.65%附近,收复此前逾20个基点(bp)跌幅并转小涨.

华南一银行交易员稍早表示,早盘借钱难度陡然增加.在隔夜回购加权利率仅在3%附近徘徊的时候,"隔夜按5.0也都借不到."

随之而来的是,交易员MSN上的签名纷纷出现了"浴血奋战"、"借钱,打坏了半个电话"之类表述,借钱过程的辛苦和困难不言而喻.

北京一银行交易员补充说,出资机构的匮乏,致隔夜和七天成交极淡.另外,虽然现在还不清楚早盘七天回购利率与真实需求相背走势的原因,但按这样下去,其反弹上涨的可能性正在增加.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3589 2.8382 +52.07

七天CN7DRP=CFXS 3.6481 3.6225 +2.56

14天CN14DRP=CFXS 3.8015 3.6891 +11.24

===============================================================(完)