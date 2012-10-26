〔中国债市〕中小企业私募债市场回暖但长期制约犹存,欲推出分级产品

路透北京10月26日电---中国中小企业私募债在经历了9月的清淡市况之后,10月因建仓需求等已有所回暖;不过制约其发展的因素依然存在,因而承销商们正计划通过加设优先次级分级方式来提振债券销售.

所谓分级创新,即在后期债券销售期间,与基金、信托等专户产品进行绑定,通过产品分级,将产品分拆为"优先的"稳定份额和"次级的"高收益份额,从而让风险偏好或风险厌恶的投资者均可各取所需.

接受路透采访的十家券商表示,虽然目前已有机构在设计相关产品,但尚未有正式产品推出,因在风险分散及具体运作方面还需进一步获得投资者及监管部门认可.

"目前私募债收益率对客户来说仍不够高,所以如果有优先次级,可以用杠杆把次级收益率做高",东北一家券商的资本市场部人士称,"优先的"信用更好,将好卖一些,因在偿付完优档之前,次级不被偿还.

浙江一家券商的资本市场部负责人就指出,创新产品要求银行和信托等能够支持产品的风险,而目前市面上资质很好的债券较少,所以虽有想法但产品则难以立即跟进.

易方达债券基金经理胡剑亦分析称,私募债主要是需要找到合适的投资者,什么样的投资者能接受这样的收益率,愿意跟企业一起成长,关注和承担其信用风险,同时还要具备分散风险的能力.因而机构投资者采用何种产品去投资是需要进一步思考的问题.

据投中集团统计数据,今年6-9月中小企业私募债的发行数量分别为24、8、8、0,发行总额分别为21.8亿元、7.0亿元、9.0亿元、0元.另据上证债券信息网公告显示,进入10月,12日当天,共有7只私募债在上交所密集备案.

**市场回暖,但长期制约犹存**

虽然9月中小企业私募债市场异常低迷,但市场人士称10月已有所回暖,因四季度初始正值基金和资管的建仓高峰,且中票指导利率下行而私募债发行价持稳,刺激了相关需求.

"进入10月,来打听私募债的机构多了起来...,中票指导利率在下行,但我们私募债发行价格则没有下降,所以吸引力相对提高了",上海一家券商私募债承销人士表示.

江苏一家券商的自营部人士亦指出,四季度前端有很多基金正在建仓,资管亦成立了很多集合理财产品,所以整体配置需求量很大.虽然近日临近月末资金面偏紧,但10月中上旬则还行,且预计下月十八大召开资金亦不会过紧.

不过,有部分基金投资者则认为,长期制约中小企业私募债发展的因素依然存在,包括发行利率相对较低,风险补偿不够;缺乏信用评级及信息披露不足,导致投资研究成本较高等.

"从长期发展方向看,中小企业私募债有可能成为有价值的投资品种,不过现阶段则发行利率较低...,从风险补偿角度讲,投资价值不大,信用风险远高于其他品种."华商基金债券基金经理张永志坦言.

目前私募债的主要投资者依然集中在券商,且基本都是券商之间互相进行买断式回购.监管部门对投资人设立了较高门槛和较严格的限制,令私募债市场流动性不佳.

北京一家券商的债券发行人士就建议,后续除了尝试推出结构性创新产品,亦应在投资者准入方面做出更大安排,只要具备风险承担能力即可,以助定价等实现良性循环.(完)