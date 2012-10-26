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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 11:49 BJT

《全球市场》亚股下跌,投资者对企业财报保持谨慎

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌,日经指数走软

* 三星电子公布第三季获利创纪录高位

* 日圆卖压暂缓,受助于风险厌恶情绪升温

路透东京10月26日电---亚洲股市周五下跌.投资者对企业财报保持谨慎,并担忧企业业绩前景,因全球需求萎缩冲击亚洲出口商.

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