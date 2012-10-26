版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 11:51 BJT

《汇市简讯》中国股市走低,美元兑人民币跌向交易区间的底部

0309GMT

* 上海沪综指再度下跌

* 但这并未阻止美元/人民币跌向交易区间的底部

* 美元/人民币的日低在6.2380,较今日的中间价6.3010低了1.0%

* 一年期人民币无本金交割远期外汇(NDF)交投于约6.34,较纽约收盘水准几无变动. (完)

--编译 高琦; 审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐