〔中国债市动态〕现券收益率早盘略涨,临近月末流动性持续吃紧

路透上海10月26日电---中国银行间市场现券收益率周五早盘略涨.流动性持续吃紧打压买气;而市场预计度过月末后资金面将回暖,债券卖盘亦相对惜售.双方僵持下,导致今日成交极为清淡.

交易员指出,中国经济刚显现企稳迹象,央行相对宽松的货币政策短期内较难转向,加之11、12月将有财政存款投放,且外汇占款增长趋势相对乐观,因此预计后续两个月资金面应较宽松,后续现券收益率有一定下行空间.

"扛过月末这几天就好了,卖盘不到逼不得已不愿意卖,而买盘又没钱买,...没时间看(现券)市场了,全在借钱."北京一银行交易员称.

北京一券商交易员指出,市场预期资金面紧张是短期的,所以收益率没有明显上行,跨过月末料会改善.但四季度经济和通胀都企稳并可能小幅回升,限制后续收益率的回落空间,现券有一定配置价值,但交易机会不大.

中国银行间资金市场周五早盘七天加权回购利率小跌后转略涨,隔夜品种则反弹近50个基点(bp).交易员称,今日资金供不应求态势较上日更为加剧,因此虽然回购价格"较低",但多数机构根本无法以此成交,截至目前累计成交金额极少.[CN/CN]

剩余期限约一年的国债120019券最新最优双边报价tCN120019=CFXM为2.9950%/2.9750%,上日尾盘为2.9900%/2.9700%.(完)