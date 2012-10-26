〔中国债市动态〕现券收益率早盘略涨,临近月末流动性持续吃紧

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月26日电---中国银行间市场现券收益率周五早盘略涨.流动性持续吃紧打压买气;而市场预计度过月末后资金面将回暖,债券卖盘亦相对惜售.双方僵持下,导致今日成交极为清淡.
交易员指出,中国经济刚显现企稳迹象,央行相对宽松的货币政策短期内较难转向,加之11、12月将有财政存款投放,且外汇占款增长趋势相对乐观,因此预计后续两个月资金面应较宽松,后续现券收益率有一定下行空间.
"扛过月末这几天就好了,卖盘不到逼不得已不愿意卖,而买盘又没钱买,...没时间看(现券)市场了,全在借钱."北京一银行交易员称.
北京一券商交易员指出,市场预期资金面紧张是短期的,所以收益率没有明显上行,跨过月末料会改善.但四季度经济和通胀都企稳并可能小幅回升,限制后续收益率的回落空间,现券有一定配置价值,但交易机会不大.
中国银行间资金市场周五早盘七天加权回购利率小跌后转略涨,隔夜品种则反弹近50个基点(bp).交易员称,今日资金供不应求态势较上日更为加剧,因此虽然回购价格"较低",但多数机构根本无法以此成交,截至目前累计成交金额极少.[CN/CN]
剩余期限约一年的国债120019券最新最优双边报价tCN120019=CFXM为2.9950%/2.9750%,上日尾盘为2.9900%/2.9700%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。