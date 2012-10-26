〔基金产业〕10月24日当周美国股票基金大幅流出,投资人逃离ETF--理柏

路透纽约10月25日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据周四显示,截至10月24日当周,美国股票基金遭遇9月初以来最糟糕一周,流出达47.4亿美元,因股市急转直下;同期债券基金流入基本保持稳定.

当周股票基金流出基本上是因投资者逃离上市交易基金(ETF)的结果.ETF流出45.3亿美元,之前一周流出27.5亿美元.