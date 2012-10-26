〔基金产业〕10月24日当周美国股票基金大幅流出,投资人逃离ETF--理柏

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透纽约10月25日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据周四显示,截至10月24日当周,美国股票基金遭遇9月初以来最糟糕一周,流出达47.4亿美元,因股市急转直下;同期债券基金流入基本保持稳定.
当周股票基金流出基本上是因投资者逃离上市交易基金(ETF)的结果.ETF流出45.3亿美元,之前一周流出27.5亿美元.
该周标准普尔500指数.SPX跌3.57%,因谷歌(Google)(GOOG.O)、通用电气(GE.N)和麦当劳(MCD.N)等企业财报令人失望,同时法国、西班牙和德国的经济数据欠佳.
债券基金净流入44.3亿美元,略低于之前一周的流入44.6亿美元.其中债券共同基金占新流入资金的36.5亿美元.(完)
--编译 王丽鑫;审校 李婷仪/石冠兰
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。