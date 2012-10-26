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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 12:07 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆触及四个月高位后微跌,日圆料连续第二周走低

* 日本央行料在下周二的政策会议上宽松政策

* 英国第三季GDP增幅反弹,帮助推高英镑

* 美国第三季GDP数据成为下一个事件风险

路透东京/悉尼10月26日电---近来受挫的日圆在亚洲交易中暂获喘息,兑美元周五稍早曾触及四个月低点.不过日圆料连续第二周下跌,因市场为日本央行下周宽松政策做准备.

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