〔中国汇市〕人民币兑美元再升至波幅上限,央行未出手午盘料难回软

* 人民币兑美元周五早盘升至波幅上限6.2380元

* 隔夜美元多头和客户结汇盘继续施压

* 尚未见央行干预迹象

* 午盘脱离波幅上限可能性不大

路透北京10月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS继昨日触及波幅上限后,周五早盘再次长时间固定在今日波幅上限6.2380元,隔夜美元多头和客户结汇盘继续对盘面施以重压.

上海一银行交易员称,"早盘还是有一些购汇趁价格低的时候进来,在'涨停'位置买入美元.目前来看还没有看到央行干预的迹象,下午还会有结汇出来,今天应该还是继续保持在上限位置."

北京时间12:00,人民币兑美元即期报6.2380元,上日收报6.2417元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3010元,上日中间价为6.3047元.

深圳一银行交易员称,目前这个局面只有等央行出来了,估计得僵持两三天,现在基本上大家都不想留美元了,接下来都是央行的表现时间了.

盘间11:00前后曾有几笔交易成交在6.2480元附近,较波幅上限回落逾100个点,其后迅速复升至上限位置.数名交易员称这可能是报价出错,没有央行干预的可能,并未对市场产生影响,之后可能会撤销交易或通过反向操作做回来.

人民币兑美元即期周四以日间波幅上限6.2417元作收,再创历史新高.近期人民币连续走强后,美元抛盘踊跃,导致人民币扩大日波幅至1%以来首次触及区间上限.

亚洲汇市美元/日圆周一下跌,脱离上周末所及的两周高位;美国失业率意外下降缓解了投资者对美国经济前景的担忧.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3400/50,上日尾盘为6.3490.

北京时间12:05,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2350/70元,上一交易日尾盘报6.2365元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯

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