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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 12:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下跌,受股市走软及日圆交叉盘获利了结拖累

0415GMT * 亚洲股市下跌,沪综指下滑1.66% * 欧元/美元下跌,东京方面的账户对日圆交叉盘进行获利了结 * 本周所及低位1.2920和稍早所及高位1.2956分别构成支撑位和阻力位 * 若跌穿1.2920,就下看200日移动均线切入位1.2836 * 技术图表:(link.reuters.com/guf33t).(完) --编译 兰秀娟;审校 丁琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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