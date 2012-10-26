〔中国货币市场〕七天回购利率略涨隔夜反弹,资金更紧低利率有行无市(更新版)

(新增资金供给变化,上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价等)

路透上海10月26日电---中国银行间资金市场周五早盘七天加权回购利率小跌后转略涨,隔夜品种则反弹近50个基点(bp).交易员称,今日资金供不应求态势较上日更为加剧,因此虽然回购价格"较低",但多数机构根本无法以此成交,交投清淡.

交易员并指出,现在还不清楚七天回购如此低开盘利率的成因,但如果没有新的流动性改善因素出现,未来回购利率续涨可能性较大.至中午,资金市场最新的动向是,紧绷的态势较早盘稍有缓和,但改善原因暂时还不得而知.

在经历早上的资金难寻后,一银行交易员称,至中午资金面好象松了点,并听闻个别大型银行有融出较长资金意愿.但具体是不是有什么新的资金供给因素所导致,则不十分清楚.

早盘七天期回购以3.35%价格开盘,至北京时间11:58,加权利率已缓升至3.72%附近,收复此前逾20个基点(bp)跌幅并转小涨.

此前华南一银行交易员曾表示,早盘借钱难度陡然增加.在隔夜回购加权利率仅在3%附近徘徊的时候,"隔夜按5.0也都借不到."

随之而来的是,交易员MSN上的签名纷纷出现了"浴血奋战"、"借钱,打坏了半个电话"之类表述,借钱过程的辛苦和困难不言而喻.

北京一银行交易员补充说,出资机构的匮乏,致隔夜和七天成交极淡.另外,虽然现在还不清楚早盘七天回购利率与真实需求相背走势的原因,但按这样下去,其反弹上涨的可能性正在增加.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3838 2.8382 +54.56

七天CN7DRP=CFXS 3.7159 3.6225 +9.34

14天CN14DRP=CFXS 3.8494 3.6891 +16.03

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.0200 4.9750 -0.91

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5000 3.3100 +19.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3500 3.1000 +25.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.3000 2.7000 +60.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5900 3.6200 -3.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8000 3.7000 +10.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.3150 2.7092 +60.58

七天SHICNYSWD= 3.5867 3.6175 -3.08

三个月SHICNY3MD= 3.7108 3.7086 +0.22

===============================================================(完)