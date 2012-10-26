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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 12:53 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元扳回先前跌幅后企稳,澳元承压

路透悉尼/惠灵顿10月26日电---新西兰元周五从先前的跌势中反弹,但澳元承压,特别是澳元兑日圆,因为投资者在周末前进行了一些获利了结.

新西兰元/美元NZD=D4在本地尾盘报0.8184美元,先前一度下跌0.005美元至盘中低位0.8157美元,因投资者受到新西兰央行总裁惠勒首个公开演讲的影响.本周新西兰元/美元有望录得0.3%的涨幅.

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