〔路透基点〕台湾精刚精密科技9亿台币五年期贷款正组建银团--RLPC

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,台湾钛钢合金制造商精刚精密科技(S-Tech)9亿台币(3,100万美元)五年期贷款正邀请银行参贷.

台湾合作金库银行及第一商业银行担任牵头行和簿记行.前者为管理银行(facility agent),后者为担保品控管行(Security Agent).

交易包括5.3亿台币定期贷款(A部分),1.7亿台币定期贷款(B部分),以及2亿台币循环贷款(C部分).

所筹资金用于建设一家新工厂以及购买土地和机械设备.工厂、土地及设备将用作担保品.

贷款利率为一年期邮政储蓄存款利率加码45个基点.

银行受邀以三层加码参贷:

牵头行承贷额为2.25亿台币或以上,取得先付费用20个基点;

协办行承贷额介于1.8-2.24亿台币,取得先付费用13个基点;

参与行承贷额介于9,000万-1.79亿台币,取得先付费用5个基点.

在11月6日之前作出回应的银行获得5个基点的优惠费用.

A部分及B部分贷款有两年的宽限期,分七次每半年不等额偿还:前三次分别偿还5%,4至6次分别偿还10%,第七次偿还55%.

如果A部分及B部分贷款动用比例低于80%,或C部分贷款动用比例低于60%,则需支付12.5个基点的承诺费用.

受邀银行须在11月中期前作出回复.

同时,精刚精密科技母公司荣刚材料科技公司正寻求45亿台币五年期再融资贷款,由彰化银行、合作金库、玉山银行牵头.

该笔贷款包括35亿台币定期贷款(A部分),7.5亿台币循环贷款(B部分),以及7.5亿台币商业票据担保贷款(C部分).B部分和C部分贷款总额不得超过10亿台币.C部分贷款仅限于票据融资公司参加.A部分和B部分贷款利率为一年期邮政储蓄存款利率加码40个基点,且最低税前利率为1.6%.(完)