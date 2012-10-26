《汇市简讯》澳元/美元走软,因亚洲地区股市普遍下滑

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* 澳元/美元触及新的日低1.0314,受累于地区股市的走软.

* 中国股市沪综指跌1.7%,韩国股市下滑1.5%,日股日经指数跌约1.0%,澳洲股市跌0.6%.

* 国内企业和东京交叉汇率的供盘,加剧了澳元的卖压.

* 一些停止单被触发,但1.0315下方的停止单目前仍完好.

* 1.0300是有力支撑位,随后的支撑落在周三低点1.0260. (完)

--编译 高琦;审校 徐文焰

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