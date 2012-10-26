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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 13:18 BJT

〔路透基点〕中国德益齐租赁正寻求约20亿元人民币三年期贷款--RLPC

路透香港10月26日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,德益齐租赁(中国)有限公司正寻求大约20亿元人民币(3.2亿美元)三年期贷款.

中国农业银行上海市分行担任牵头行.数家中资银行正寻求内部信贷批准以参贷.

根据一位消息人士,贷款利率低于中国人民银行基准利率.

所筹资金用于运营资本.

贷款由母公司德国租赁企业Deutsche Sparkassen Leasing提供担保.

借款人去年9月签署了14.9亿元三年期贷款.该贷款案由中国银行牵头,利率为中国人民银行基准利率的102%.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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