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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 13:16 BJT

〔标题新闻〕沃尔玛全球电子商务完成对中国电商一号店的增资,持股比例约为51%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB0097I]

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