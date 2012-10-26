〔国际油市〕布兰特原油跌逾1美元,美国报告显示全球闲置石油产能上升

中港个股：卡塔尔投资局上周五减持农行H股，涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
路透新加坡10月26日电---布兰特原油期货LCOc1周五每桶跌逾1美元,最低触及107.41美元.今日稍晚全球最大石油消费国美国将发布GDP数据,此外一则报导显示,虽然伊朗放缓石油出口,全球闲置石油产能依然增长.
美国政府在一份报告中表示,除伊朗以外的全球石油闲置产能过去两个月上升,因美国汽油需求减少且中东用于发电的石油使用量下降.[ID:nSB2069143](完)
--编译 隋芬;审校 徐文焰
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资
路透北京3月2日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，2月债券托管量小幅增加 539亿元人民币，期末余额为43.84万亿元。基金类机构取代上月的保险机构，成为当月净增 持债券的主力，不过全国性银行由上月的大举增持转为减持；境外机构则连续第二个月减持 中国国债。 从按投资者分类的托管量来看，基金类机构当月增持金额达到354亿元，上月曾净减持5 90亿元，终结两年来连增势头。保险机构2月继续净增持，但规模从1月的732亿元大幅萎缩 至31亿元。 此外，城商行当月增持规模亦较大，为288亿元，较上月的262亿元增量小幅增加。全国 性银行当月则净减持债券75亿元，上月为净增持515亿元。 截至2月末，境外机构持有国债余额为4,180亿元，环比下降38亿元，为连续第二个月下 降。当月境外机构持有债券的托管规模减少35亿元，亦为连续第二个月减少。 按债券类别统计来看，政策性金融债2月末托管量大幅增加1,119亿元，记账式国债则减 少297亿元，商业银行债券、企业债和中期票据等信用债品种托管量均为减少。 以下为2