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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 13:16 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌逾1美元,美国报告显示全球闲置石油产能上升

路透新加坡10月26日电---布兰特原油期货LCOc1周五每桶跌逾1美元,最低触及107.41美元.今日稍晚全球最大石油消费国美国将发布GDP数据,此外一则报导显示,虽然伊朗放缓石油出口,全球闲置石油产能依然增长.

美国政府在一份报告中表示,除伊朗以外的全球石油闲置产能过去两个月上升,因美国汽油需求减少且中东用于发电的石油使用量下降.[ID:nSB2069143](完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

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