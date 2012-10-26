《热点透视》美国楼市复苏势头并不像看起来那般稳固

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio, Agnes T. Crane; 编译 许娜

路透纽约10月25日电---美国楼市复苏势头并不像看起来那样稳固.据Case-Shiller的数据,截至7月的六个月房价上涨了4%.但上涨基础可能没有那么牢固.因为推动房价上涨的,是那些现金充裕并希望购买新屋或止赎房屋以用于出租的投资者,而非普通消费者.这些投资者固然有助于支撑楼市,但如果他们在普通消费者重返市场前发现了更好的投资契机,那么楼市复苏的势头或将夭折.

没有可靠的数据显示这些投资者到底购买了多少房屋.但美国抵押贷款银行协会(MBA)的购买指数目前较五年均值低25%.与此同时,美国统计局的数据显示,9月新屋建筑许可较上年同期跳增45%.此外,可容纳五户或以上居住的建筑许可亦骤增93%.这些都明显表明投资者正在推动楼市繁荣.

美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)是这股浪潮中的主要参与者之一.该公司目前拥有7,000套房屋用于出租.上周,黑石集团执行长Stephen Schwarzman表示,该公司每周购买住宅地产的金额超过了1亿美元.若以每套均价15万美元计算,则相当于每周购买了666套房屋.

这是个好消息.此类房屋购买活动为稳定房价做出了重大贡献.投资者无须依靠纳税人帮助下的融资而购买这些房屋,这令人鼓舞.但可能被出售的房屋数量惊人:据CoreLogic数据,第二季进入止赎程序的房屋约230万套.其价值加起来达数千亿美元.

即使现在有几十家公司像黑石集团那样踊跃购屋,也无法保证他们会一直守在楼市,直到消费者重新入市.例如,上周开始购买300套止赎房屋的对冲基金Och-Ziff就对相关回报不太满意.

与此同时,普通消费者能否集体重返楼市购屋仍是个问号.一般来说,只有在能够将抵押贷款转售给房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等联邦机构的情况下,银行才会放贷.此外,对信用评级较低的贷款者而言,融资大门依然紧闭.

投资者暂时能够填补楼市的缺口.但如果他们发现楼市的投资机会枯竭,甚至因回报糟糕而开始抛售其在楼市的投资,房价因而可能陷入停滞.(完)