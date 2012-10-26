〔澳洲股市〕收低,并创5月来最大单周跌幅

路透悉尼10月26日电---澳洲股市周五收低0.8%,遭本地矿业和银行类股及令人失望的美国企业财报拖累.在日内稍晚美国国内生产总值(GDP)数据公布前,投资者热切期盼会看到其他利好的经济指标.

澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别下跌1.5%和1.8%.

银行股下滑,澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)下挫0.8%,成为拖累类股走低的主因.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数跌38.1点至4,472.4点.股指本周收低2.1%,为5月来单周最大跌幅.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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