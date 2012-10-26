《中国信用市场综述》保险投资新政或开启金融产品交易的"战国"时代

作者 钟华

路透北京10月26日电---中国保监会本周推出保险投资新政,拓宽投资范围至几乎全线金融产品,体量庞大而偏好低风险的保险机构自此可放手与券商等其他金融机构同台竞技,或许标志金融产品交易进入群雄争霸、烽烟四起的"战国"时代.

保险资金新增投资标的中的信托产品等大量金融基础产品及衍生产品,具有较债券更高的收益率,这可能分流债券投资的险资资金,使得中国债市在金融大举脱媒下不仅面临供给冲击趋势,同时也存在一定的需求面约束.

不过,保险机构要建立新渠道的投资流程、人才配置和合规制度还需时日,对债市短期影响并不大.而在本周企业机构集中上缴利税后,银行间流动性需求波峰暂过,资金面预期向宽,供给面尽管冲击不小,但接下来的年内新债增量趋降,从而对绝对收益率较高的信用债也有着一定利好支撑.

长远看,保险投资新政之所以可能冲击债市,首先在于险资在债市格局中的地位举足轻重.中国险资为仅次于全国性商业银行的第二大债市投资力量,大于基金和城商行,保险债券投资规模达到2.22万亿元人民币,占到全部债券托管余额的10%.

不仅如此,保险资金运用于债券投资还占到了保险业投资资金总额的53%,与2.2万亿元保险存款资金运用规模相当.

更重要的是,险资新增可投资标的收益率,往往可能大于此前标的收益率.保监会本周允许保险资金可投资品种,包括境内依法发行的商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等金融产品,以及远期、期货、期权、掉期等境内金融衍生产品.

譬如,银行理财产品中的信贷资产和信托产品收益率就可能高过债券投资收益率.若以中国银行间债券总指数对应的到期收益率,以非金融企业一般贷款加权平均利率7.55%,以及用益信托工作室统计的集合资金信托产品收益率9.29%,分别作为险资投资于债券、信贷资产和信托产品的当前收益率.

我们可据此初步估算,目前险资债券投资与信贷资产收益率的收益率之差超过了3个百分点,与信托产品投资收益率的收益率之差为5个百分点左右.

上述投资标的收益率对保险机构提升险资投资收益率空间有着极为重要的意义.数据显示,中国保险业行业在2001-2011年间的平均投资收益率仅为4.77%,其中2011年保险业投资收益率更低至3.6%.

因此,新增投资标的收益率的高企,势必会使保险投资组合从既往债券配置中分流,还可能使得债券配置结构发生变化.中央国债公司数据显示,截至今年9月,中国保险机构债券投资中,信用债占比仅为26.27%,与金融债占比和商业银行债占比相当.

当然,这一分流并不意味着保险机构运用债券投资的资金规模在存量上会趋势性下降,很可能是债券投资资金占比会趋势性减少.这源于保险产品收益率高企或保险投资组合收益率相对提高,可能使保险产品更具市场竞争力,从而吸引更多资金增加对保险产品和保险投资组合的购买,从而使得保险机构保费收入总量增加,而不改变单一资产的资金投资比例.

数据显示,中国保险业今年前9个月原保费收入为1.2万亿元,同比仅增7.3%,远远低于近年来商业银行理财产品规模的增长速度.

中国保监会为险资创造全线金融产品的可投资标的,带来的可能并单是保险机构有了提升投资收益率的空间,还可能使得低风险资产的配置投资机构更多地转向交易型机构,使得中国金融机构和金融产品之间的竞争更趋白热化,不同资产之间的切换也可能加快,从而可能增加中国债市资产价格的波动性.(完)