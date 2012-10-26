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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 13:41 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:风险资产处于弱势

0528 GMT * 澳元兑美元跌0.37%报1.0314,兑日圆跌0.63%,报82.62;美元兑日圆跌0.24%,报80.090 * 股市走低令澳元兑美元脆弱,恐测试1.03下方 * 国内企业与东京方面卖单带动澳元/美元停止单被触发 * 多个亚洲国家休假,走势略被放大.(完) --编译 隋芬;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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